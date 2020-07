Anziana non può andare alle Poste e le staccano il telefono: i vigili la accompagnano a pagare le bollette

Nonostante avesse i soldi per pagare le bollette, un'anziana donna di Reggio Emilia, sola e impossibilitata a muoversi in autonomia per motivi di salute, si era vista interrompere la linea telefonica e rischiava di rimanere senza luce. Non sapendo più cosa fare, la donna ha chiamato Polizia locale di Reggio Emilia, spiegando la sua situazione. A quel punto gli agenti, in accordo con il Polo Sud dei Servizi sociali comunali, hanno accompagnato la signora alla Posta, sorreggendola passo dopo passo e consentendole di pagare gli arretrati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta la Gazzetta di Reggio Emilia, quando la donna è arrivata all'ufficio postale insieme agli agenti, gli altri cittadini che erano in fila "hanno rinunciato al proprio turno, lasciandola passare". Invece il Polo Sociale competente ha iniziato a predisporre un sistema di aiuti" a favore della donna. Nel frattempo gli agenti hanno provveduto a far riattivare la linea telefonica della donna, attivando anche la procedura burocratica per la domiciliazione delle bollette.