Così derubano gli anziani al bancomat: un video li incastra

Puntavano agli anziani, i più indifesi in quelle situazioni. Un video però li ha incastrati. Probabilmente ci sono stati più episodi, ma è stato un rapido colpo in centro a portare a una denuncia e un arresto. Due uomini raggiravano anziani al bancomat mentre stavano prelevando e le derubavano del denaro contante. Arrestato un cittadino francese e denunciato in stato di libertà il suo complice, che al momento del fermo aveva addosso 950 euro. Succede a Torino.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale Unicredit di corso De Gasperi sono molto chiare. Sono state girate sabato 27 giugno 2020, e si vedono i due raggirare una donna di 86 anni. La avvicinano e, con la scusa di un malfunzionamento del bancomat, la distraggono e le fanno cambiare sportello. Intanto il complice continua il prelievo e si impossessa del denaro.

In quel caso il bottino fu di 1.500 euro, ma secondo i poliziotti del commissariato San Secondo i due potrebbero essere autori di altri diversi furti con lo stesso modus oprandi. I due francesi, residenti a Marsiglia, entravano in azione solo nelle giornate prefestive e di mattina, quando la banca era chiusa.

