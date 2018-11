Gamba schiacciata sotto un tronco di pino, muore mentre tenta di liberarsi

Forse un malore dovuto al dolore o allo spavento. Per ora l’unica certezza è che Corrado De Matteis, 81enne di Copertino, nel Leccese, è stato soccorso quando ormai non c’era più nulla da fare. A trovare il corpo senza vita dell’anziano è stata la moglie: davanti agli occhi di operatori del 118, vigili del fuoco e carabinieri - scrive LeccePrima - si è presentata una scena tutta da ricostruire. De Matteis era rimasto schiacciato da un grosso pino che stava potando.

Stando alle prime ipotesi, l'immenso tronco, tagliato dal basso, si sarebbe posato su un punto più scosceso. Sceso per spaccarlo in più parti, a causa di un taglio netto, una gamba dell'anziano sarebbe rimasta inavvertitamente incastrata. Sofferente e probabilmente anche in preda anche al panico per la situazione, l'uomo avrebbe provato inutilmente a recidere il tronco per liberarsi, usando una motosega a scoppio, ma senza fortuna. Poi è sopraggiunta la morte, dovuta ad arresto cardiaco. Solo con l’arrivo dei vigili del fuoco è stato possibile estrarre il corpo dell'uomo.