Aperture domenicali, intesa vicina: saranno più di 12 l'anno

La battaglia sulla regolarizzazione delle aperture domenicali in Italia potrebbe essere vicina ad una svolta. Il braccio di ferro tra Lega e M5s sembra essere stato superato in un accordo che prevede più di 12 aperture domenicali all'anno, con le Regioni che saranno tenute a fissare le date sul calendario. Molte di più quindi sia delle otto domeniche, le quattro di dicembre e altre quattro da individuare durante l'anno, che proponeva la Lega, sia delle 12, frutto della mediazione del Movimento 5 Stelle. La sintesi di questa intesa sulle aperture domenicali dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore con la presentazione di un testo base in commissione alla Camera.

Aperture domenicali: saranno più di 12 l'anno

La conferma arriva direttamente dal relatore unico, il leghista Andrea Dara, che ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Bloomberg: “La nuova proposta è stata realizzata tenendo conto di tutte le parti in gioco”. Dalla commissione presieduta dalla leghista Barbara Saltamartini sarebbe dunque arrivata a una sintesi tra la posizione del M5s, che puntava a tenere aperto il 25% degli esercizi commerciali, e quella della Lega, che proponeva un tetto di otto aperture. Di regola dovrebbe venire garantita almeno un'apertura al mese, con la possibilità di raddoppio in caso di periodi particolari, come ad esempio quello dei saldi. Durante le 12 feste laiche e religiose gli esercizi commerciali resteranno chiusi.

Shopping domenicale: un business da 18 milioni di euro

Limitare o quantomeno regolarizzare lo shopping domenicale era stato uno dei provvedimenti che Di Maio sembrava aver preso a cuore subito dopo la nascita del governo Lega-M5s, misura poi accantonata per dare precedenza ad altro, ma che comunque non aveva incontrato il favore delle associazione dei commercianti. Infatti, secondo i dati di Confimprese, shopping domenicale rappresenta dal 10 al 20% delle vendite totali, con le perdite derivanti da un'eventuale chiusura che potrebbero arrivare fino a 18 milioni di euro.