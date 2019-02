L'appello di papà Abramo: "Mia figlia Serena è malata, aiutatemi a trovare un lavoro"

Abramo Zampella è un papà di 46 anni di Caivano. Sua figlia Serena ha dieci anni e quando ne aveva sei le è stata diagnosticata la distrofia muscolare di tipo Becker, una malattia rara e degenerativa. In questa situazione difficile, Abramo è rimasto senza lavoro e non sa come andare avanti. "Dal 2013 per noi è tutta una lotta contro il tempo, in questi anni abbiamo usato i nostri risparmi", racconta al Corriere. Cinque anni fa Abramo è stato licenziato dall'impresa edile per cui lavorava. "Da allora ho lavorato solo per pochi mesi, la nostra vita è completamente cambiata, ma io oggi ho 46 anni e mi chiedo come fare, soprattutto come farà Serena quando noi non ci saremo più".

La malattia che ha colpito la bambina limita ogni giorno di più i movimenti dei suoi muscoli. E' seguita dai medici in continuazione ma non ci sono cure: l'unica speranza è contrastarne l'inevitabile decorso.

"Sono pronto a fare un lavoro qualsiasi, mi va bene qualunque cosa", dice Abramo che racconta di aver già lanciato diversi appelli, ma senza successo. "Sarebbe importante che non fosse troppo lontano da qui perché nostra figlia deve sottoporsi a cure continue, è seguita benissimo all’ Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e all’ Ospedale Monaldi, se dovessimo spostarci rischia di finire 'fuori lista' e di non aver accesso immediato alle terapie", spiega.