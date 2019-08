"Non vedo i miei figli da 14 anni, aiutatemi a ritrovarli": l'appello di una mamma sui social

''Aiutatemi a trovare i miei figli, non li vedo da 14 anni'': a lanciare questo accorato appello è Antonietta, una mamma napoletana che desidera incontrare i suoi due figli, Carolina Borrelli nata a Roma nel 2000, e Carmine, nato a Napoli nel 2002. Dopo tanti anni lontana dai due giovani, la donna ha deciso di farsi avanti, scrivendo un lungo post in cui esprime il suo desiderio di poter riabbracciare i due giovani, che oggi hanno 19 e 17 anni.

"Sono passati 14 anni da quando i due erano nella casa famiglia di Bagnoli. Voglio incontrarli urgentemente, so che non è facile per me ma mi sento bene e vorrei questa benedizione. Vi sto cercando disperatamente, figli miei, sono malata e voglio raccontarvi la verità. Purtroppo vostro padre è morto, io sono sola".

Nell'appello pubblicato sui social network e riportato da NapoliToday, mamma Antonietta fornisce anche alcune informazioni sulla zona dove potrebbero risiedere attualmente i suoi figli: "So che sono stati adottati a Lissone (Monza Brianza), ma vorrei sapere se vivono ancora lì. Sono pronta a prendermi le responsabilità".

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, il post è stato condiviso sui social non soltanto nella zona di Napoli, ma anche nei gruppi di Monza e dintorni. La donna conclude il post, contenente anche la foto dei due figli da bambini, con la speranza che possano riconoscersi in quella vecchia immagine: ''Ora più che mai con le mie preghiere di speranza arrivi a loro questa immagine di riconoscersi entrambi quando erano piccoli e che la loro mamma biologica li sta cercando per incontrarli e abbracciarli, solo questo desidero ...grazie''.