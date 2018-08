L'appello di Michela: "Cerco l'uomo che mi ha salvato la vita"

Ha un sogno: ringraziare di persona il donatore di midollo osseo che le ha salvato la vita. Oggi Michela Mostarda, romana, ha 25 anni. Da Facebook la ragazza, ha fatto un appello sulla pagina "Ti cerco. Appelli di persone che cercano le loro origini e i propri cari". Sa solo due cose sul suo "angelo": è di Udine e nel 2015, anno del trapianto, aveva 36 anni.

"Sono una ragazza di 25 anni di Roma e il 10 novembre 2015 ho fatto il trapianto di midollo ricevuto da un donatore italiano maschio che all'epoca aveva 36 anni ed era di Udine", ha scritto Michela sulla bacheca del gruppo. Aggiunge che lo sconosciuto donatore le ha fatto recapitare una lettera tramite gli ospedali: "L'ha scritta lui nei giorni in cui era ricoverato per la donazione. Ho risposto dopo qualche mese per via del mio stato fisico e psicologico poco lucido. Ora che è tutto finito avrei una gran voglia di conoscerlo, sapere se ha ricevuto la mia lettera e ringraziarlo per quello che ha fatto".

Michela quell'uomo che le ha salvato la vita lo cerca già da due anni tramite il policlinico di Tor Vergata, l'ospedale in cui è stata curata e a cui ha affidato la lettera. In tanti sui social condividono il suo accorato appello.