L'appello di papà Roberto: "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia, aiutatemi"

E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno.

"Per sua volontà - scrive Roberto Durastante - sono stati donati tutti gli organi".

La sera del 17 dicembre, l'auto su cui viaggiava Barbara Durastante è sbandata, abbattendo diversi cartelli stradali e schiantandosi poi contro un platano al lato della strada. La donna, 42 anni, sedeva sul sedile del passeggero ed è morta sul colpo, mentre l'uomo alla guida, il 39enne Evandro Galhardo Gonsalves, è rimasto ferito ma non in gravi condizioni.