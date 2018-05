L'appello per ritrovare il papà mai visto: "Ho un sogno, lo voglio conoscere"

"Mio padre si chiama Giuseppe, ha lavorato a Utrecht nei primi anni Sessanta in una fabbrica di alluminio. Non l'ho mai visto. Ho un sogno, vorrei conoscerlo". Bert Van Der Sluis, olandese di Utrecht, lascia un appello a PalermoToday. Bert è un signore di 54 anni. Mamma olandese, padre palermitano. Genitore mai conosciuto però. "Sto cercando da molti anni il mio papà biologico. Lui è palermitano. Aiutatemi, è molto importante per me".

La lettera arriva da Utrecht, il cuore dei Paese Bassi. Tutto quello che sa di suo padre, Bert lo scrive nel suo accorato appello. "Si chiama Giuseppe e ha lavorato in una fabbrica di alluminio di Utrecht tra il 1961 e il 1964, insieme a un altro siciliano, di Nicosia, in provincia di Enna. Mio padre è arrivato in Olanda da Palermo nel '61. Sono riuscito ad avere tre nomi: uno di loro ha lavorato lì".

L'appello continua: "Poi per qualche motivo che non conosco è tornato in Sicilia. Mia madre mi ha detto che veniva da Palermo e si chiamava Giuseppe. Per me è importante trovare il mio padre biologico o qualcuno della mia famiglia. Voglio entrare in contatto con loro". Poi la precisazione finale: "E' importante che ve lo dica, non mi interessa né il denaro, né l'eredità. L'unica cosa che conta per me è trovare la mia famiglia".