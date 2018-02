L'ultima di Apple: aprire cliniche mediche per i dipendenti

La Apple ha intenzione di aprire una serie di cliniche mediche chiamata AC Wellness, da mettere a disposizione dei dipendenti e delle rispettive famiglie che lavorano per il colosso di Cupertino. La notizia è stata riportata dalla Cnbc, che ha anche svelato il sito acwellness.com, lanciato in segreto dalla Apple, in cui è possibile leggere i dettagli dell'iniziativa e i professionisti da arruolare nelle cliniche.

Apple inizierà a offrire questo servizio in primavera, ai dipendenti in due cliniche della contea di Santa Clara (California), a pochi chilometri dal suo quartier generale di Cupertino. La società sta anche cercando degli specialisti che la aiutino a mettere in atto il programma pensato per prevenire le malattie e promuovere uno stile di vita salutare. Così facendo Apple non solo si prenderà cura dei suoi dipendenti, ma avrà anche modo di testare i suoi prodotti e servizi sanitari; la società sta per esempio collaborando con Stanford per vedere se il suo Apple Watch possa individuare irregolarità nel ritmo cardiaco.