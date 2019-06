Lezione di arabo a scuola per favorire l’integrazione, ma scoppia la polemica

È bastato che una bambina raccontasse casualmente di aver imparato a scrivere il proprio nome in arabo a scuola per fare scoppiare una polemica a Cernusco sul Naviglio, nel milanese. Polemica ovviamente sollevata dalla Lega, come scrive Il Giorno, che si è scagliata contro la lezione, pagata con i fondi gestiti dal Comune a guida dem e affidata a un’insegnante madrelingua allo scopo di aiutare l’inserimento di una bambina di origini egiziane.

“Qui non sono gli arabi che imparano l’italiano, ma il contrario: è un modo che va alla rovescia”, tuona la consigliera d’opposizione Paola Malcangio, che contesta la lezione tenuta nell’istituto (120 euro per quattro di impegno). “Un intervento che non rientra nei casi di mediazione culturale, cui sono destinati i soldi pubblici, è urgente una spiegazione – conclude Malcangio – Il denaro serve ad aiutare chi arriva a integrarsi e a sostenere ragazzini che hanno forti difficoltà linguistiche. Questa operazione improvvisata non rientra in nessuno dei due casi, la piccola di origini egiziane per cui è stata organizzata è nata qui e parla benissimo l’italiano”.

In attesa che l’amministrazione replichi in consiglio, l’assessore all’istruzione Nico Acampora e il vicesindaco con delega ai Servizi sociali Daniele Restelli difendono l’operato della scuola e l’autonomia degli insegnanti.