Aramco, perché la quotazione in Borsa del gigante petrolifero è così importante

L'Arabia Saudita si prepara a quotare in Borsa Aramco, vero e proprio gigante petrolifero statale. In base all'offerta pubblica iniziale parte delle azioni della società arriveranno sul mercato azionario. L'Ipo di Aramco si annuncia come la più grande della storia, si inserisce nello sforzo del regno saudita per diversificare la propria economia e allontanarsi dalla dipendenza dal petrolio mentre i prezzi per le materie prime sono in calo a causa del rallentamento dell'economia globale.

Secondo l'emittente televisiva saudita Aramco punta a quotare un totale del 5% del capitale per raccogliere 100 miliardi di dollari, in base a una valutazione stimata in 2 trilioni di dollari. La società dovrebbe mettere sul mercato una quota dell'1% sulla Borsa di Riyad prima della fine del 2019 e un altro 1% nel 2020. La previsione è poi quella del lancio di un'offerta internazionale nel 2020 o nel 2021. La forchetta di prezzo per le azioni di Aramco sarà fissata entro dieci giorni.

Aramco, attualmente il più grande produttore mondiale di petrolio, sarà la società quotata più preziosa al mondo. L'amministratore delegato del gruppo, Amin Nasser, ha spiegato che il prospetto per l'Ipo di Aramco sarà pubblicato il 9 novembre, mentre i dividendi sono stati collocati a un minimo di 75 miliardi di dollari nel 2020.