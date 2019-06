Argentina e Uruguay senza luce: mega black out per 48 milioni di persone

Maxi black out in Argentina, in Uruguay e in alcune parti del Brasile meridionale e del Cile. Risveglio al buio non solo a Buenos Aires ma per 48 milioni di persone. Il black out iniziato quando in Italia era da poco passato mezzogiorno.

Paralizzati i servizi ferroviari e gli autobus. Il quotidiano La Nacion spiega che la normalizzazione della situazione "potrebbe richiedere alcune ore". Non è tuttavia ancora chiaro cosa abbia originato il problema.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 giugno 2019

Il Governo argentino ha spiegato che alle 07:07 è crollato il Sistema di interconnessione argentino (SADI), che ha prodotto una massiccia interruzione di corrente in tutto il paese. La compagnia elettrica del paese sudamericano è al lavoro per rialimentare l'intero paese come spiega in un comunicato.