Truffe agli anziani, arrestato il mago delle tv locali: "Ti tolgo il malocchio"

Sfruttando la fragilità di persone anziane, un sedicente mago prometteva, in cambio di somme di denaro, di togliere il malocchio, comunicare con i defunti ed effettuare esorcismi. Con queste accuse e con un'operazione chiamata "The magicians", la Guardia di Finanza di Lodi ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, all'autoriciclaggio ed al reimpiego di denaro di provenienza illecita.

L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Lodi, riguarda il mago ed il suo nucleo familiare. I finanzieri hanno anche eseguito numerose perquisizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il mago arrestato è accusato di aver truffato soprattutto anziani: le Fiamme Gialle gli hanno sequestrato 3,6 milioni di euro. Mago C. lavorava molto in tv e tramite social media e via via, nel tempo, era diventato, a Castelgerundo (in provincia di Lodi), un vero e proprio personaggio pubblico, donando al Comune ciò che veniva indicato come più utile per la comunità locale: appena pochi mesi fa, anche una monovolume nuova di zecca. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari assieme a due componenti della sua famiglia.