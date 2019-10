Uccise e fece a pezzi moglie e 4 figli: fermato il presunto "mostro di Nantes"

E' finita dopo otto anni la latitanza di Xavier Dupont de Ligonnes, noto come il "mostro di Nantes". L'uomo, accusato di aver sterminato la sua famiglia nel 2011 a Nantes, in Francia, è stato fermato ieri all'aeroporto di Glasgow, in Scozia. Secondo quanto riferisce Le Parisien, il 50enne viaggiava sotto falsa identità, usando un passaporto rubato nel 2014 e con l'aspetto cambiato probabilmente attraverso diverse operazioni chirurgiche. E' stato fermato appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle, tradito da una segnalazione anonima.

"Mostro di Nantes": si attende la prova del dna

Xavier Dupont uccise e fece a pezzi la moglie e i 4 figli. I corpi vennero ritrovati nel giardino della villetta in cui i Dupont vivevano. Dall'autopsia era emerso che i ragazzini vennero drogati e poi uccisi con almeno due colpi di fucile alla testa.

Xavier era oggetto dal 2011 di un mandato di cattura internazionale. Gli inquirenti francesi sono immediatamente partiti per Glasgow, per confermare l'identità del sospetto arrestato, anche attraverso un confronto tra Dna. Il procuratore della Repubblica di Nantes, Pierre Senne's, ha però invitato i media alla "prudenza".