Pregiudicato ricercato tradito dalla nascita della figlia: arrestato mentre va a trovarla

Voleva conoscere sua figlia nata da pochi giorni: è stato arrestato mentre andava a trovarla. Racconta tutto MilanoToday. L'uomo doveva scontare quattro anni e un mese di prigione per una serie di reati che vanno dallo spaccio di droga al furto. C'era l'ordine di cattura ma di lui non c'erano tracce.

E' stato tradito dalla nascita della figlia, venuta al mondo a fine dicembre in un ospedale di Milano. E' grazie a questo particolare, infatti, che i carabinieri hanno 'beccato' un italiano pregiudicato di 43 anni, stando a quanto ricostruito dal comando provinciale di Milano. E' stato fermato proprio mentre andava a trovare la figlia appena nata, in zona Quarto Oggiaro.

L'arresto è arrivato mercoledì, dopo la segnalazione della Compagnia dei carabinieri di Barcellona Pozzo Di Gotto. La madre della bambina, una 37enne, l'aveva data alla luce a fine 2018. Per questo i militari siciliani erano convinti che l'uomo si sarebbe presentato in casa della donna per conoscere la figlia.