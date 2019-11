Omicidio Caruana Galizia: arrestato un imprenditore

Un noto imprenditore maltese, Yorgen Fenech, è stato fermato a bordo del suo yacht nell'ambito di un'indagine relativa all'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia: lo scrive Times of Malta. Stava cercando di lasciare l'isola al momento del fermo. I media locali hanno caricato le immagini delle Forze Armate maltesi che ispezionano l'imbarcazione a Portomaso. Poche ore dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Joseph Muscat al presunto mediatore dell'omicidio di Caruana Galizia, il businessman è stato intercettato mentre cercava di uscire dalle acque territoriali.

Fenech è a capo di un consorzio che ha vinto una gara nel 2013 per la costruzione di una centrale a gas. Nel 2018 è risultato essere proprietario di una società offshore segreta - la '17 Black' - di cui Caruana Galizia aveva scritto nei mesi precedenti l'attentato che le è costato la vita a ottobre del 2017. L'arresto è arrivato quindi dopo che il premier Joseph Muscat ha rivelato di aver raccomandato la grazia per un sospetto - che si ritiene abbia svolto un ruolo di intermediario nella vicenda - in cambio di informazioni legalmente utili sui presunti mandanti dell'omicidio.

Confirmed: Yorgen Fenech was on the boat and tried to escape Malta. This is the man whose role was to remit bribe payments to Muscat’s chief of staff. Who is still his chief of staff. https://t.co/2sMbu6lzMO