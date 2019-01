Blitz dei carabinieri al matrimonio: sposo in manette, denunciati gli altri

La sala del Comune di Paullo, nel milanese, era pronta ed allestita per celebrare le nozze, peccato però che lo sposo in Italia non potesse metterci piede. Per questo motivo i carabinieri hanno interrotto la celebrazione con un blitz, arrestato lo sposo davanti a tutti i suoi parenti e alla famiglia di quella che sarebbe dovuta diventare sua moglie. A finire in manette nella mattinata di giovedì 31 gennaio è stato un 26enne albanese, arrestato con l'accusa di reingresso illegale nello Stato dopo un'espulsione.

Blitz al matrimonio a Paullo: sposo in manette

Come racconta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, l'arresto da parte dei carabinieri è avvenuto prima del fatidico sì, che avrebbe unito il ragazzo con una 22enne nata in Moldavia, ma cittadina italiana perché adottata da una famiglia di Milano.

Il novello marito, stando a quanto appreso dai militari durante alcuni controlli sul territorio, era tornato a Paullo da qualche giorno dopo che a febbraio del 2017 era stato espulso e accompagnato alla frontiera, anche grazie ad alcune denunce degli stessi militari. Così, gli investigatori hanno iniziato a cercarlo e hanno scoperto che giovedì mattina alle 10 si sarebbe sposato, come testimoniato dalle pubblicazioni di matrimonio fatte tranquillamente con il suo nome reale. Alle 10 di giovedì, vestiti di tutto punto, i carabinieri si sono presentati all'appuntamento e hanno guastato i piani del 26enne, che è finito in manette.

Matrimonio "di comodo", tutti denunciati

Nei guai, però, sono finiti anche tutti gli altri presenti. Quello tra il giovane e la 22enne sarebbe stato a tutti gli effetti un matrimonio "combinato": la ragazza, infatti, da cittadina italiana avrebbe garantito al suo futuro marito la possibilità di effettuare una richiesta di ricongiungimento e di diventare così a sua volta italiano.