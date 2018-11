L'ascensore precipita per 84 piani: miracolati i sei passeggeri

Un vero e proprio miracolo è avvenuto in uno dei grattacieli di Chicago, negli Stati Uniti, dove un ascensore con sei persone è precipitato per 84 piani, dal 95esimo all'11esimo. Perché miracolo? Le persone all'interno dell'ascensore, compresa una donna incinta, sono rimaste tutte illese e non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Come racconta CbsNews, l'incidente è avvenuto nel quarto edificio più alto della città, al numero 875 di North Michigan Avenue.

Secondo quanto riporta il sito statunitense, le sei persone rimaste coinvolte erano salite al 95esimo piano per godere della vista mozzafiato dal ristorante panoramico. Per scendere hanno scelto l'ascensore veloce, ma dopo qualche strano movimento, l'impianto di sollevamento ha avuto un guasto, con la cabina che è precipitata in caduta libera per 84 piani, fermandosi soltanto all'undicesimo.

Una delle persone scampate alla tragedia ha dichiarato: “E' successo tutto in fretta, ricordo soltanto di aver abbracciato mio marito. E' stato tremendo, pensavamo di morire”.