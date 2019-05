Mandare i propri figli a un asilo "no vax" è pura follia: Burioni spiega perché

La vicenda dell'asilo di Villacidro, abusivo, frequentato da figli di genitori no-vax, ha avuto risalto a livello nazionale. La scuola era stata attivata senza alcun tipo di autorizzazione, e in totale assenza dei requisiti richiesti per l'avvio di una struttura educativa. La scuola materna permetteva di aggirare agevolmente le norme sui vaccini: il passaparola tra le famiglie della zona contrarie all'obbligo vaccinale l'aveva fatto conoscere.

Il quotidiano Unione Sarda ha sentito il parere di Roberto Burioni, il medico e divulgatore scientifico noto per i suoi interventi sui social media, sui giornali e in tv contro la disinformazione in materia di vaccini. "Non vaccinare i propri figli è una follia, ma mettere insieme tanti bimbi non vaccinati è una follia doppia. Una delle cose più pericolose che si possono fare" spiega Burioni, che aggiunge: "Sapete dove si è sviluppata, agli inizi degli anni Novanta, l'ultima drammatica epidemia di poliomelite, malattia che semina morte e malformazioni? In Olanda, all'interno di una comunità chiusa che aveva scelto di non vaccinarsi per motivi religiosi. Qui la religione non c'entra, ma la dinamica è la stessa".