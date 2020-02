Pagata per non lavorare: il tribunale condanna il datore di lavoro "non benevolo"

"Il diritto al lavoro non è solo diritto alla retribuzione, il diritto al lavoro si deve esercitare concretamente". Lo scrive Lazzaro Pappagallo, Segretario dell'Associazione Stampa Romana in merito all'ordinanza con cui il tribunale di Roma ha fissato alcuni principi fondamentali in merito alla "aspettativa retribuita".

La vicenda vede contrapposta una giornalista che poteva contare sui diritti garantiti dalla legge 104, a Sky per gli strascichi dei trasferimenti da Roma a Milano, sanciti dal network un paio di anni fa.

"Il diritto al lavoro tutelato dalla Costituzione italiana non solo deve essere garantito in astratto ma la giornalista deve tornare nella redazione romana per lavorare.

Non è quindi sufficiente che l’azienda da otto mesi l’abbia collocata in aspettativa retribuita a disposizione del direttore senza farla lavorare". Secondo l’avvocato Pierluigi Panici, così facendo Sky sta facendo perdere professionalità alla collega, danneggiandone la personalità morale e l’immagine e intaccando l’integrità psicofisica.

Un trattamento del genere, l’aspettativa retribuita, cioè ti pago per non lavorare, configura non un comportamento benevolo di Sky ma una discriminazione di genere perché “appare ulteriormente significativa della volontà di estromettere la lavoratrice dal contesto lavorativo, pur nella consapevolezza delle sue condizioni familiari disagiate e quindi meritevoli di appropriata tutela”.