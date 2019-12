Assalto alla pompa di benzina, il "trio della ruspa" in fuga senza bottino

A Vimodrone l'assalto con la ruspa contro una stazione di rifornimento non è andato a segno: i malviventi sono fuggiti senza bottino. Succede tutto all'alba di martedì 3 dicembre, una banda composta da tre persone ha cercato di sradicare la colonnina self service della stazione di servizio Tamoil sulla strada provinciale Padana Superiore.

Vimodrone, benzinaio assaltato con la ruspa: il colpo non va a segno

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che stanno indagando sul fatto, i malviventi sono entrati in azione prima dell'alba, intorno alle 4.35, a bordo di un mezzo rubato in una cava nelle vicinanze. Pare che il terzetto non sia riuscito a rubare neanche una banconota e sia scappato a mani vuote. Elementi utili agli investigatori potrebbero arrivare dall'analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona e del distributore: ogni mossa del "trio della ruspa" sarebbe stata immortalata.

Come racconta MilanoToday c'è il sospetto che si tratti dello stesso gruppo di malviventi che ha messo a segno altri colpi simili a stazioni di rifornimento nel milanese nel recente passato.