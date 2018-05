Assegni da 100 a 300 euro per gli studenti con la media del sette e mezzo

Soldi in arrivo per chi va bene a scuola. Assegni dai 100 ai 300 euro saranno consegnati agli studenti con la media oltre il 7,5. Succede all'istituto tecnico "Buonarroti-Fossombroni" di Arezzo.

La dirigente scolastica Silvana Valentini vuole in tal modo premiare chi lo merita ma anche stimolare una sana competizione fra gli studenti stessi. Per passare all'incasso oltre alla media del sette e mezzo è essenziale avere anche 9 in condotta.

Il progetto ha preso il via a inizio 2018 e tra due settimane ci saranno le prime premiazioni, racconta Repubblica. Ma da dove arrivano i fondi per finanziare il tutto? I soldi per gli assegni vengono in parte dal bilancio della scuola, che ha scelto di risparmiare sulla pubblicità per le iscrizioni al prossimo anno. Solo così si sono risparmiati 4-5mila euro. Il resto da altre piccole sponsorizzazioni.

Gli assegni più ricchi, quelli da 300 euro, andranno agli studenti che hanno conseguito voti eccellenti.

"Ci interessa proprio che sia la cerchia ristretta dei compagni a far scattare il desiderio di crescere come studenti", spiega la dirigente scolastica a Repubblica. "La motivazione nata nel gruppo dei pari è più forte rispetto a quella che può dare un genitore o un docente. In ogni classe c'è almeno un ragazzo che merita il premio. È la dimostrazione che qui possono farcela tutti. E abbiamo visto qualcuno che rischiava la bocciatura tornare sopra la media del 6 anche grazie alla nostra iniziativa".