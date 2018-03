Paga il funerale del nonno ma sull'assegno manca la scritta "non trasferibile": maxi multa

Il caso delle due sorelle palermitane multate per un assegno incompleto è sicuramente surreale ma purtroppo non è un fatto isolato. Su Facebook c'è una pagina che raccoglie molte altre segnalazioni di episodi simili, creato da un 44enne di Foligno, vittima della stessa esperienza.

La scorsa estate Gian Luigi Aquilini aveva aiutato la nonna a pagare le spese del funerale del marito, regolando lui i conti con le onoranze funebri e staccando un assegno da 4mila euro. Qualche mese, sia a lui sia alla ditta, è arrivata una raccomandata dal nucleo antiriciclaggio di Bologna: devono versare 6mila euro a testa entro 60 giorni, perché sull'assegno mancava la scritta "non trasferibile".

"Non ero mai stato sui social. Ma questa vicenda mi ha portato ad aprire una pagina Facebook per sentirmi meno solo e aggregare tutti quelli che hanno il mio stesso problema. Siamo in migliaia. Alcuni sono in situazioni drammatiche", racconta Aquilini al Corriere della Sera.