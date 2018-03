Niente assegno di mantenimento alla ex moglie che rifiuta senza motivo un lavoro

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di una ex moglie che, nella controversia in relativa alla separazione tra lei e il marito, si era vista revocare l'assegno di mantenimento. La donna infatti aveva rifiutato diverse volte alcune offerte di lavoro: per i giudici, chiamati ad esprimersi dopo la decisione della Corte d'Appello, un comportamento che conduce alla perdita del diritto al mantenimento.

La decisione dei giudici di Cassazione rendere giurisprudenza quindi come l'attitudine al proficuo lavoro del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, rappresenta un elemento valutabile per le questioni afferenti l'assegno di mantenimento.

In poche parole perde l'assegno di mantenimento la ex moglie che rifiuta immotivatamente offerte di lavoro.