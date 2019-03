Assume pizzaiolo del Gambia e i clienti non vanno più: "Non m'importa, fuori i razzisti"

Il proprietario assume un giovane pizzaiolo nero, e i clienti boicottano il suo locale, secondo la sua testimonianza diretta. Lui però non molla: "Non m'importa: i razzisti non entrino, è una questione di dignità. Quando gli ho detto dei commenti si è messo a piangere, non voleva più venire a lavorare, l'abbiamo convinto a restare". Il giovane gambiano è in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari e da circa due anni studia in un istituto alberghiero della zona. I fatti a Montescudo-Montecolombo, piccolo paesino in provincia di Rimini. Riccardo Lanzafame gestisce una storica locanda: a novembre ha assunto un giovane gambiano.

A febbraio su un gruppo Facebook dedicato alla vita della cittadina un messaggio stronca il locale, come ricorda lo stesso proprietario: "C'era scritto che non sono in grado di gestire la struttura e che se ho fatto assumere un ragazzo africano a fare le pizze, tanto valeva che prendessi anche un Papa nero". Dopo il post è anche partito, racconta il ristoratore, il boicottaggio: "Domenica scorsa sono partite le telefonate: mi ordinavano pizze poi non le venivano a prendere. Ma io vado avanti".

"Io però al ragazzo ho detto 'piuttosto non mangio io ma tu non te ne vai'", dice Lanzafame, che ha anche affisso all’entrata del suo locale il seguente cartello: "Se sei razzista non entrare". "Ho messo questo cartello dopo che una persona si è offerta di fare il pizza express per me, facendomi capire che il problema era il ragazzino africano, che la gente non veniva più per questo".