Assumi giovani? Tasse dimezzate alle imprese, ma la legge è pasticciata

Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (jobs act) per lavoratori con meno di 35 anni sono sottoposte agli incentivi fiscali previsti dal Governo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Lo stabilisce la legge di Bilancio 2018.

Per i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Dal 2019 invece il limite di età scende a 30 anni. Tuttavia c'è una impasse perché la legge stabilisce un secondo requisito, ovvero la residenza in una di queste Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per questo secondo requisito, la norma non è molto chiara, in quanto può dare àdito ad una diversa interpretazione e cioè che il requisito dell’appartenenza ad una delle Regioni suindicate possa essere in capo all’azienda assuntrice e non al lavoratore. A questo punto è il caso di attendere la circolare dell’INPS che fornirà tutti i chiarimenti in materia.