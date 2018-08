"Attacco hacker svuota-bancomat nel weekend": l'allarme

Secondo la Cnn nei prossimi giorni un gruppo di hacker potrebbe lanciare un attacco "svuota bancomat", da compiere su scala globale. L'Fbi ha riferito che i cybercriminali potrebbero entrare in azione nel fine settimana, quando la capacità di reazione degli istituti bancari risulta essere più lenta. Le banche sono state avvertite del rischio potenziale. La tecnica utilizzata sarebbe nuova e combinerebbe attacchi informatici sofisticati con truffe di vecchi stampo.

I numeri di carte di credito o debito clonate reperibili sul dark web verrebbero usati per "ingannare" i bancomat e manomettere i meccanismi anti-frode attraverso dei malware, disattivando anche l'opzione di un limite massimo di denaro per i prelievi. Dai conti hackerati i fondi sarebbero poi trasferiti sulle carte clone, che verranno poi incassati presso gli sportelli automatici in tutto il mondo.

KrebsOnSecurity rileva che i criminali possono creare carte clone mettendo i dati su chip magnetici riutilizzabili, ad esempio contenuti in carte regalo che possono essere acquistate in un supermercato. "In un momento prestabilito, i criminali potrebbero iniziare a prelevare denaro dagli sportelli automatici usando tali carte clonate", ha detto l'FBI.