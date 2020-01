Sparatoria vicino alla sede del Parlamento canadese: "Un morto, diversi feriti"

Una sparatoria è in corso a Ottawa, capitale del Canada. Una persona è rimasta uccisa e almeno tre sarebbero rimaste ferite in modo grave intorno alle 7.30 ora locale - le 13.30 italiane - in Gilmour Street, non lontano dalla sede del parlamento canadese.

La polizia di Ottawa ha riferito di diverse persone rimaste ferite in una sparatoria nel centro della città. La polizia continua a cercare un sospetto che avrebbe aperto il fuoco.

UPDATE: Police say 1 person is confirmed dead from a morning shooting in downtown Ottawa. In all, 3 injured people were taken to hospital. They believe this is a targeted shooting. The suspect is not in custody at this point but police are not considering this an active shooting. pic.twitter.com/SxdYeAVcaa