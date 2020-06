Attacco in un albergo nel centro di Glasgow: ci sono morti

Sarebbero almeno tre i morti nell'attacco all'arma bianca avvenuto in un albergo nel centro di Glasgow, il Park Inn Hotel. Secondo quanto riporta l'emittente britannica Bbc il presunto attentatore sarebbe stato ucciso dalla polizia.

Il viceacapo della polizia di Galsgow, Steve Johnson, ha confermato che l'incidente è stato "contenuto" e non vi sono rischi per la popolazione. Un agente di polizia sarebbe stato ferito e si trova attualmente in ospedale. Fonti della Royal Infirmary di Glasgow citate dalla Bbc parlano di sei feriti.

L'incidente di Glasgow, nel quale sarebbero rimaste uccise tre persone e l'assalitore ucciso, sarebbe avvenuto in un albergo utilizzato per alloggiare i richiedenti asilo.

L'attacco con coltello di oggi a Glasgow è avvenuto appena sei giorni dopo quello di Reading, dove tre persone erano state uccise ed altre due ferite in modo grave nel parco di Forbury Gardens. Responsabile di quell'attacco, definito di matrice terroristica dalla polizia, un richiedente asilo libico 25enne, Khairi Saadallah.

BREAKING: Three people have died at the stabbing incident in Glasgow city centre.



It is not yet confirmed if the number of people killed includes the alleged attacker - who was shot and killed by armed police.



Latest: https://t.co/NFIIdbsGRx pic.twitter.com/AXG5XWDxEv