Accoltella passeggeri sul bus per il mare, otto feriti: torna la paura in Germania

Una decina di persone sono state accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma bianca è stata fermata.

L'autobus, molto affollato, era diretto a Travemuende, una nota spiaggia nel Nord della Germania.

L'aggressore avrebbe estratto un coltello da uno zaino lasciato cadere a terra e cominciato a colpire. L'autista, aggredito a sua volta, ha immediatamente aperto le porte del mezzo per permettere la fuga dei passeggeri.

Il portavoce della polizia Dierk Dürbrook ha confermato a Bild come non risultino vittime dell'attacco. Le forze dell'ordine riferiscono che in totale i feriti sono otto. In un primo momento il bilancio di fonti giornalistiche locali parlava anche di un morto, ma i feriti, benché gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

articolo in aggiornamento

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter. — Polizei SH (@SH_Polizei) 20 luglio 2018

Come spiega la Polizia tedesca non ci sono vittime mentre l'aggressore è stato arrestato