Attacco a colpi di kalashnikov a Mosca: almeno tre morti a piazza della Lubyanka

Sono tre le persone rimaste uccise nella sparatoria a Mosca davanti la sede dei Servizi Federali di Sicurezza, in piazza della Lubyanka. Lo scrive Russia Today. L'attacco avviene nel giorno della conferenza di fine anno del presidente russo Vladimir Putin.

Un uomo non identificato ha aperto il fuoco con un kalashnikov nell'ingresso dell'edificio prima di riuscire a fuggire.

La zona teatro dell'attacco è molto popolare tra i cittadini e i turisti per i suoi ristoranti, negozi e attrazioni. Nei video che circolano in rete si può sentire come la polizia allontani dall'area i passanti, mentre si apprende che i mezzi pubblici siano stati deviati.

Attacco a Mosca: ultime notizie

Ancora molto confuse le notizie che arrivano dalla zona.

Fonti della sicurezza russe citate dall'agenzia di stampa Interfax riferiscono che l'uomo che ha aperto il fuoco nella sede dell'Fsb a Mosca è stato "neutralizzato". L'Fsb spiega che nell'attacco "ci sono state vittime" senza precisarne il numero.

Secondo il Moscow Times i tre morti sarebbero membri dei servizi di sicurezza. Come riferisce il quotidiano Isvetzia inizialmente il timore è che l'autore o gli autori dell'attacco possano essersi asserragliati in un edificio vicino al teatro della sparatoria. Il Moscow Times riferiva che due dei tre uomini che hanno attaccato la sede dell'Fsb a Mosca sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre un terzo sarebbe riuscito a scappare in un parcheggio vicino ed è inseguito dalle forze di sicurezza.

Numerosi video della sparatoria, diffusi sui social media, mostrano diversi agenti delle forze di sicurezza arrivare nella zona dell'attacco.