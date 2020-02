Gerusalemme, auto contro un gruppo di soldati. La polizia indaga per terrorismo

Dodici soldati sono rimasti feriti, uno in maniera grave, in un sospetto attentato terroristico avvenuto a Gerusalemme questa notte.

Poco dopo le due, un'auto si è lanciata contro un gruppo di soldati nei pressi di un locale nella zona della movida della città, vicino alla Prima Stazione. L'auto usata è stata ritrovata abbandonata poco più tardi a Beit Jala, vicino alla città di Betlemme. La persona alla guida si è data alla fuga ed è in corso una imponente caccia all'uomo per rintracciarlo.

#UPDATE: The incident is being investigated as a #terror attack, according to @israelpolice.https://t.co/TqssJBf6cP