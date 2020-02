Passanti attaccati con un machete in strada a Londra: torna la paura terrorismo

Due persone sono state accoltellate a Streatham, quartiere a sud di Londra, in quello che la polizia ha definito un attacco di matrice "terroristica". Secondo un testimone l'attentore aveva con se un machete e due bombole d'argento attaccate al petto.

"Stavo attraversando la strada - riferisce un testimone - quando ho visto un uomo con un machete e bombole d'argento sul petto inseguito da quello che presumo fosse un agente di polizia. L'uomo è stato poi colpito. Penso di aver sentito tre colpi di pistola".

Lo riporta l'emittente britannica SkyNews, riferendo che gli agenti avrebbero sparato all'attenatore uccidendolo come confermato anche dalla polizia. Alcune immagini sui social media mostrano una persona a faccia in giù sul selciato.

Come riporta la polizia londinese sarebbero due le persone colpite dall'attentatore. Resta il riserbo sulle loro condizioni di salute.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

"Il terrorismo sta cercando di dividerci e di distruggere il nostro stile di vita, ma non noi lasceremo che ciò accada mai" scrive su Twitter il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Sui social si moltiplicano invece foto e video che mostrano i feriti e che abbiamo scelto di non mostrarvi.