Turbolenze improvvise sul volo Air Canada: 39 passeggeri feriti

Se la sono vista brutta: a bordo la paura è stata tanta. Almeno 39 passeggeri sono rimasti feriti a causa di forti turbolenze su un volo Air Canada che ha ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. L'aereo, che trasportava 284 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, decollato da Vancouver era diretto a Sydney ma è stato costretto a cambiare rotta verso le Hawaii. Trenta persone sono state portate in ospedale a Honolulu ieri mentre altre nove hanno riportato "gravi ferite", hanno detto funzionari come ha riportato l'emittente.

Air Canada ha detto che il jet Boeing 777-200 "ha incontrato improvvise turbolenze d'aria [...] due ore dopo le Hawaii", aggiungendo che stava organizzando la sistemazione dei passeggeri in hotel a Honolulu fino a quando non sarà possibile organizzare un nuovo volo per l'Australia. L'aereo è atterrato alle Hawaii alle 06:46 ora locale (17:46 italiane) di ieri.

An @AirCanada plane en route to Sydney hit unexpected turbulence, flinging passengers into the ceiling and aisles. Australians onboard say there was no warning, describing the terrifying moment after an emergency landing in Hawaii. https://t.co/QATEamvusU @MyleeHogan #7NEWS pic.twitter.com/DBt5xCJ83F