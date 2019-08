Aereo di linea atterra nel campo di grano dopo "bird strike": 23 passeggeri feriti

Atterraggio di emergenza per un Airbus A321 della compagnia Ural Airlines. L'atterraggio, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, è avvenuto in un campo di grano nelle vicinanze dell'aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca.

Atterraggio d'emergenza Airbus A321 a Mosca: 23 feriti

In base ad un primo bilancio ci sarebbero 23 feriti, inclusi alcuni bambini tra i due e i nove anni. L'aereo era in volo tra Mosca e Simferopol. Secondo i dati preliminari della Federal Air Transport Agency, a bordo dell'aeromobile erano presenti 226 passeggeri e sette membri dell'equipaggio.

Poco dopo il decollo, l'aereo si è scontrato con uno stormo di gabbiani. Bird strike: alcuni dei volatili sono stati aspirati dai motori provocandone il malfunzionamento. Quindi il brusco atterraggio che ha causato il ferimento dei passeggeri. Tragedia sfiorata.

Perché il bird strike è pericoloso

Gli aerei di linea sono progettati per sopportare l'impatto con stormi di volatili, ma le elevate velocità e le masse in gioco possono fare sì che lo scontro causi danni ingenti, mettendo l'aereo in condizioni di non poter più volare o di volare in condizioni di emergenza. L'impatto di un aereo con un uccello di 5 kg a 240 km all'ora equivale ad un peso di circa mezza tonnellata fatto cadere da un'altezza di 3 metri.