Atterraggio di emergenza per un aereo con 172 passeggeri: "Sfiorato da attacco missilistico"

Un aereo civile russo, un Airbus A320 con 172 passeggeri a bordo, ha compiuto un atterraggio di emergenza nella base militare di Hmeimim in Siria dopo essere stato sfiorato da missili lanciati da caccia israeliani e dalla risposta della contraerea siriana. Lo riporta l'agenzia di stampa Ria citando il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

L'aereo in arrivo a Damasco da Teheran, aveva avviato la discesa verso l'aeroporto di Damasco e per un soffio non è finito nello scambio di colpi.

Aereo scampa a scambio a fuoco Siria-Israele

Secondo la ricostruzione, il sistema di difesa antiaereo del regime di Damasco ha respinto un attacco israeliano vicino a Damasco. Il portavoce russo ha quindi spiegato che, dopo le 2 di questa mattina ora locale, quattro F-16 israeliani hanno sparato otto missili aria-terra contro sobborghi di Damasco senza entrare nello spazio aereo siriano. Il volo con oltre 170 civili a bordo "grazie a misure tempestive adottate dai funzionari della torre di controllo" è stato fatto atterrare alla base militare russa di Hmeimim.

È passato solo un mese da quando lo scorso 11 gennaio l'esercito iraniano ha abbattuto un Boeing ucraino 737-800 con 176 persone a bordo durante l'escalation di tensioni con gli Stati Uniti. Va ricordato che non ci sono relazioni diplomatiche tra Siria e Israele, formalmente in guerra da decenni per lo status delle alture del Golan.

L'esercito israeliano ha attaccato ripetutamente obiettivi in ​​Siria durante gli ultimi dieci anni di guerra civile. Principale obiettivo dell'esercito di Tel Aviv il movimento libanese di Hezbollah controllato da Teheran e che sta combattendo nella regione dalla parte del regime di Bashar al-Assad.

La contraerea siriana illumina i cieli di Damasco (FOTO SANA)