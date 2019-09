Si avvicina a una studentessa e inizia a masturbarsi in treno

La giovane studentessa universitaria, 22 anni, ricorderà purtroppo a lungo quel viaggio sul treno regionale tra Cagliari e Carbonia. Era seduta in uno scompartimento quando un coetaneo si è avvicinato. Non c'erano altri passeggeri in quel momento. Il giovane si è abbassato i pantaloni e ha incominciato a masturbarsi proprio davanti a lei.

Dopo un secondo di disgusto e incredulità, la studentessa è scappata e ha chiesto aiuto al capotreno, che non ha perso tempo. Ha chiamato il 112 e all'arrivo alla stazione di Carbonia il giovane, richiedente asilo e residente a Narcao ma domiciliato a Carbonia, è stato fermato dai carabinieri. Disposti gli arresti domiciliari, a breve il giovane dovrà comparire davanti al giudice, a Cagliari, per rispondere dell'accusa di atti osceni.