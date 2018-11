Attore di serie tv taglia pezzi di gonna alle ragazze in metro: "Ero nervoso"

Era sotto stress, si sentiva "nervoso" e, per passare il tempo, ha deciso di andare a tagliare pezzetti di gonne di studentesse di scuola superiore in giro per la metropolitana di Tokyo. La polizia giapponese ha fermato Nobuyuki Misaki, un celebre attore 26enne che ha preso parte a molti episodi della serie d'azione Kamen Rider. Lo riporta la Fuji TV, è sospettato di numerosi casi, tutti senza gravi conseguenze ma parecchio inquietanti.

A Misaki è stato attribuito il taglio della gonna dell'uniforme scolastica indossata da una liceale che si trovava su una scala mobile in una stazione di Tokyo. Il pezzo di gonna tagliato misura 18 centimetri in altezza e 22 in larghezza, scrive oggi Tokyo Reporter.

Avrebbe ammesso. Si è giustificato affermando che era sotto stress e che per questo ha deciso di mettere in atto questa azione. "Non mi importava cosa avessi tagliato, volevo solo tagliare qualcosa", ha affermato l'attore, che ora è indagato anche per casi precedenti: da qualche tempo circolavano notizie di ragazze che si ritrovano con la gonna tagliata in stazioni della metropolitana di Tokyo. Non è un bel periodo per la fortunata serie tv. La scorsa primavera un altro attore di Kamen Rider, Tsunenori Aoki, è stato fermato per molestie sessuali.