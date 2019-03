Sorpresa hot a messa: nel libretto delle preghiere ci sono due attori porno

Cosa ci fanno due famosi attori porno nel libretto delle preghiere che la domenica viene distribuito in chiesa prima della messa? Una domanda che si sono posti molti fedeli delle parrocchie di San Martín e San Vicente a O Grove, in Galizia (Spagna), dove nell'immagine che compare nel libretto sono raffigurati un uomo ed una donna di spalle, visibilmente arrabbiati. Peccato che non si tratti di due persone qualunque ma di Johnny Sins e Jayden James, due note pornostar statunitensi con centinaia di film al luci rosse alle spalle.

Come riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, che cita il portale locale Faro de Vigo, a commettere il porno-errore sarebbero stati don Antonio Varela, 77 anni, e Juan Ventura Martínez, 34 anni, i parroci delle due chiese che evidentemente non conoscevano i due attori e non si erano mai imbattuti in una delle loro pellicole.

Don Antonio Varela, che da 28 anni si occupa di illustrate il foglio parrocchiale ha spiegato ai media spagnoli di aver semplicemente cercato una foto che illustrasse una coppia che aveva appena litigato. Mai avrebbe potuto sospettare la provenienza hot di quello scatto.