La mazzata del Buran sulle bollette del riscaldamento: "Fino a 200 euro in più"

Le gelide correnti siberiane del Buran giocheranno un altro brutto scherzetto a molti italiani: le bollette del riscaldamento si impennano, e il prezzo da pagare in più in bolletta per questa settimana di freddo intenso potrebbe arrivare persino a 200 euro.

È Confartigianato Bergamo a fare i conti, grazie al fatto che tra gli associati ci sono diversi operatori ed esperti nel settore termoidraulico.

Per ogni grado sotto zero si può stimare un 10% in più di consumo per il riscaldamento. Si gonfieranno le bollette, scrive L'Eco di Bergamo.

Gli impianti di riscaldamento stanno subendo forti "stress" in questi giorni di gelo e neve.

"Per una famiglia con un appartamento di 100 metri quadri, il prezzo da pagare in più in bolletta per questa settimana di freddo intenso potrebbe arrivare anche a 200 euro" secondo Confartigianato.