Aumento in busta paga per le dipendenti che fanno figli: "La felicità è importante sul lavoro"

Ci sono capi e ci sono Capi con la "C" maiuscola. Un imprenditore di Padova stanzia un fondo maternità per le dipendenti della sua azienda: aumento in busta paga per chi fa figli

Ha deciso di dar vita a un fondo ad hoc di 50mila euro per garantire un aumento di stipendio alle dipendenti che tra il 2018 e il 2019 fanno figli. In pratica sarà data in media più di una mensilità di stipendio a chi avrà tra quest’anno e il prossimo, un figlio.

"Otto dipendenti su dieci qui sono donne. Tutte le volte che tornano dalla maternità, io le vedo lavorare meglio, più felici e sicure. Fare figli fa bene al lavoro", afferma al Corriere del Veneto Luigi Sposato presidente della Eurointerim Spa.

L'agenzia per il lavoro di Sposato è tornata a crescere e ora ha un fatturato di 100 milioni.

Per il futuro, se l'esperimento avrà successo, Sposato non esclude di poter stanziare nuove risorse. All'Eurointerim lavorano 150 persone in 40 filiali sparse sul territorio. "Per Eurointerim è fondamentale l'attenzione verso le risorse umane e la conciliazione dei tempi casa-lavoro, ai fini del miglioramento del clima aziendale e familiare. Quest'anno nel mese di maggio i dipendenti hanno ricevuto un premio aggiuntivo pari al doppio della normale mensilità".