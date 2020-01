Australia, arriva la pioggia: negli incendi morte 25 persone e 500mila animali

Il sud est dell'Australia, devastato dagli incendi incontrollati, ha visto cadere un po' di pioggia che ha alleviato le condizioni in cui versa la regione. La polizia del New South Wales intanto ha confermato oggi la morte di un uomo di 71 anni, la 25esima vittima di questa devastante stagione degli incendi, iniziata a settembre, nella quale sono già andate distrutte oltre duemila abitazioni.

L'Università di Sydney stima come quasi 500 milioni fra mammiferi, uccelli e rettili sarebbero morti, da settembre ad oggi, a causa dei roghi: fra questi 8mila koala, solo nella zona nord del Nuovo galles del Sud: un terzo della colonia totale in quell'area. Il koala è uno degli animali simbolo della nazione, che per natura non riesce a muoversi molto velocemente e non ha scampo con fiamme così feroci.

Nelle ultime ore è diventata virale una immagine realizzata da Anthony Hearsey in cui viene mostrata una elaborazione dei territori colpiti dagli incendi in Australia tra il 05 dicembre 2019 e il 05 gennaio 2020 attraverso i dati dei satelliti Nasa.

Nella città costiera di Mallacoota, rimangono in attesa di evacuazione circa 300 persone, dopo che il fumo ha costretto gli aerei di soccorso a rimanere a terra.

A Canberra, uffici pubblici, musei, parchi, attività commerciali e università rimangono chiusi e le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa, a causa dell'aria resa irrespirabile dal fumo.

Intanto secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service tra il 30 novembre 2019 e il primo gennaio 2020 a causa degli incendi in tutto il globo sarebbero state rilasciate nell'atmosfera circa 6735 miliardi di tonnellate di CO2.

Un vero e proprio "anno di fuoco'' che secondo gli esperti a fortemente indebolito le risorse ambientali del Pianeta. La catastrofe senza precedenti da settembre si è estesa senza tregua in Australia con incendi di intensità mai sperimentato prima.