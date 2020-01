Australia, caricano l'auto di koala per salvarli dalle fiamme

Le fiamme che stanno devastando l'Australia hanno messo a repentaglio la vita di migliaia di animali, tra cui i koala, animali simbolo del Paese che però vanno inesorabilmente verso l'estinzione. Proprio per limitare questa strage, due amici hanno riempito la loro auto di koala per portarli in salvo dall'incendio che ha colpito l'isola di Kangaroo.

Come riporta il New York Post, che mostra le immagini postate sui social, i due ragazzi cercano di salvare più esemplari possibile: nella vettura ci sono koala ovunque, tra i sedili posteriori e quelli anteriori, oltre ad uno più grande nel bagagliaio.

Un gesto eroico che ha riscosso successo sul web, ma che purtroppo rimane un contributo minimo considerando le ultime stime: i koala morti a causa degli incendi sarebbero oltre 25mila.