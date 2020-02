Autista aggredito resta invalido e viene licenziato: Federico in lotta per il suo posto di lavoro

Il primo ottobre 2017 Fabrizio Maurica, 34enne autista di Autostazioni Troiani, azienda del consorzio Roma Tpl, è stato aggredito da un ubriaco a bordo della linea 055. Maruca ha dovuto subire due delicati interventi all'occhio sinistro nel corso del 2018, poi per lui è arrivata l'attestazione di inabilità alla guida di mezzi pubblici. Considerato inabile al lavoro, il 10 gennaio di quest'anno si è visto recapitare la lettera di licenziamento.

"Io vedevo benissimo, ora mi hanno certificato quattro decimi e ho lo spettro della vista ridotta", racconta Maruca a RomaToday. "Questo a seguito di quella aggressione, un infortunio durante il turno di lavoro. Non possono ora venirmi a dire che non c'è una mansione alternativa per me, sono disposto anche a lavare i bagni ma non mollo. È una questione di principio", dice. In sintesi: "Io mi sono ferito mentre lavoravo per te, quindi il licenziamento è illegittimo", chiarisce.

Ferito all'occhio dopo un pestaggio in servizio, l'azienda lo licenzia: l'intervista di RomaToday

Maruca, padre di due figlie piccole da mantenere, ha raccolto quasi 30mila firme online con una petizione in suo favore, mentre lo scorso 18 febbraio l'aula Giulio Cesare ha votato all'unanimità una mozione che impegna l'amministrazione di Roma Capitale ad attivare "ogni possibile azione e percorso volto alla salvaguardia del rapporto di lavoro dell'autista aggredito durante servizio di Tpl".

"La sindaca Raggi è la prima cittadina, è compito suo difendere anche i diritti dei suoi concittadini", conclude Marica.