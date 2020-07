Rifiuta di farli salire sul bus senza mascherina: autista pestato, è in stato di morte cerebrale

Morte cerebrale per un conducente di autobus francese, aggredito da un gruppo di persone perché non indossavano la mascherina, obbligatoria sui mezzi pubblici. È successo a Bayonne, nella Francia sud occidentale, poco lontano dalla rinomata località turistica di Biarritz.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde, l'autista sarebbe stato aggredito dopo aver impedito la salita sul mezzo a un uomo senza mascherina in compagnia del suo cane e aver chiesto ad altre persone che invece erano sul bus, sempre senza mascherina, di scendere. L'autista, un uomo sulla cinquantina, è stato preso violentemente a pugni.

Portato in ospedale già privo di conoscenza, per l'uomo non c'è stato niente da fare e lunedì i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Alla notizia, diversi colleghi dell'uomo si sono rifiutati di lavorare in segno di protesta e il servizio è stato sospeso.

La polizia sta indagando sull'incidente e ci sarebbe già un arresto, un uomo sui trent'anni, mentre altre quattro persone risultano messe in custodia, secondo il procuratore di Bayonne.