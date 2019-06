All'asta l'auto di James Bond: ha 13 modifiche da 007 funzionanti

Va all'asta una delle auto più famose della storia del cinema: l'Aston Martin Db5 guidata in diverse pellicole dall'agente segreto per eccellenza, James Bond. L'auto sarà messa in vendita da Sotheby's a Monterey, in California, il prossimo 15 agosto, con una stima di 4-6 milioni di dollari.

Come riporta UsaToday, il veicolo datato 1965 dispone delle 13 modifiche, ancora funzionati, apportate sull'autovettura come nei film della serie 007 "Goldfinger" e "Thunderball - Operazione tuono". La Db5 in asta è uno dei due esempi equipaggiati con i gadget realizzati da John Stears per la saga cinematografica di James Bond, ispirata dai libri dello scrittore inglese Ian Fleming.

Splendidamente restaurata, tutte le 13 modifiche sono perfettamente funzionanti tra cui una mitragliatrice Browning calibro 30 per ogni parafango, fendi-ruote nei mozzi dei cerchioni, distributori di cortina di fumo, targhe girevoli e molto altro ancora.