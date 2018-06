Dopo l'Audi gialla, ecco la banda della Seat nera: ladri in fuga a 150 km/h

Prima fu l'Audi gialla. Ora una Seat Leon nera con targa tedesca sta seminando il panico nel Nord Est, come racconta Il Gazzettino.

L'auto sospetta è stata segnalata dopo essere stata vista uscire da una casa appena derubata e mercoledì è riuscita a seminare i carabinieri dopo un inseguimento folle tra le strale della Valbelluna, rischiando anche di investire i militari. Ado Cortina, boscaiolo 40enne di Farra di Mel, ha raccontato al quotidiano del Nord Est di essersi trovato di fronte all'improvviso l'auto:

"Stavo procedendo - racconta Ado Cortina - al volante della mia macchina da Trichiana in direzione Mel, quando all’altezza del Ponte Ardo mi sono trovato la Seat Leon in sorpasso. Ho alzato i fari e ho visto dalla targa che erano loro. Ho rischiato di fare un frontale e mi sono salvato solo per miracolo, spostandomi, più che potevo, sulla mia destra". "Quella macchina - spiega - viaggiava a più di 150 orari. Ha tutti i vetri oscurati e sembra che abbia un motore truccato. Fa paura, viaggiano come dei pazzi".