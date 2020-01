Scomparsa da sei giorni, trovata viva nell'auto sommersa dalla neve

Sono lunghi sei giorni, infiniti se li trascorri in un'auto bloccata nella neve alta. Una donna di 68 anni, Paula B.J., è stata ritrovata viva dopo quasi una settimana passata bloccata nella sua auto in mezzo alla neve. Succede in California, nel nord dello Stato. La donna, che soffre di una forma di demenza, era svanita nel nulla a Oroville alla guida del suo Suv Toyota.

Auto bloccata nella neve: trovata viva dopi 6 giorni

I familiari avevano lanciato l'allarme: l'ondata di maltempo in corso non aveva fatto altro che aumentare la preoccupazione per la sorte della 68enne. Ben sei giorni dopo la scomparsa un elicottero che sorvolava l'area montuosa di Butte Meadows ha individuato il veicolo tra la neve, alcune decine di metri fuori dalla carreggiata.

La donna è stata soccorsa e trasportata nel più vicino ospedale: le condizioni sono stabili, al momento non sono state fornite altre informazioni sul suo stato di salute, secondo quanto riporta Cbs Sacramento.