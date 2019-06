Con l'auto in spiaggia: ad Alghero l'estate è "cafona"

La segnalazione è del Wwf Sardegna, che ha pubblicato le immagini sui social: ha denunciato la presenza di un'auto parcheggiata sulla spiaggia di Maria Pia di Alghero, in località Cuguttu. Secondo quanto riporta un comunicato dell'associazione ambientalista, il mezzo "ha avuto facile transito attraversando un sentiero di servizio, in questo modo un 'automobilista-campeggiatore' ha trovato 'riparo' per la notte".

"Entrambe le cose sono, presumibilmente, vietate anche dall’ordinanza comunale in vigore nella pineta di Maria Pia di Alghero", spiega il delegato Carmelo Spada; il Wwf ha quindi chiamato i barracelli, l'istituzione pubblica di polizia rurale, affinché accertassero la regolarità o meno della situazione. Gli ambientalisti - sottolinea SardiniaPost - chiedono da tempo che il cancello di accesso al sentiero, in viale Primo Maggio, venga chiuso.